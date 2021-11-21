"Можно было и не поднимать юбку"

Известный украинский ведущий Юрий Горбунов вызвал неоднозначную реакцию, опубликовав совместный снимок с Дашей Астафьевой в нескромном наряде.

Как пишет Politeka.net, шоумен поделился новым постом на своей странице в Инстаграм.

В новом выпуске «Танців з зірками», который вышел в эфир вечером 21 ноября, приглашенной звездой стала экс-солистка группы Nikita Даша Астафьева. Певица не стала изменять себе, и выбрала для появления на шоу эффектный наряд.

В публикации Горбунов поделился совместным фото, на котором приобнимал Астафьеву. Певица позировала в черно-красном платье с разрезом до самого верха юбки. Даша дерзко задрала наряд, демонстрируя боди, который пододела под низ и колготы в сеточку. Она замерла в довольно странной позе, неестественно выгнув спину и одну руку.

«Во время рекламной паузы, грандиозного полуфинала!! Ждем Дашу Астафьеву на паркете! Хотели бы ее видеть в следующем сезоне?», - написал Горбунов.

Впрочем, некоторые украинцы не оценили такое фото.

«Боже…что за фотка», «Нет, не хотели бы», «Что за ракурс?», «Какая-то провокация», «Можно было и не поднимать юбку», «А что Катя на это скажет?», «А трусы зачем показывать», «Да что вы все трусы показываете...», «Отвратительно», - пишут люди.

Напомним, Осадчая сверкнула фигуркой в платье с вырезами, Горбунов не сдержал эмоций.

Как сообщала Politeka, муж Осадчей Горбунов с сыном на руках растрогал украинцев.

Также Politeka писала, что Осадчая, засветив роскошную елку до потолка, насмешила внешним видом Горбунова.