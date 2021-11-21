"Даже стоят в одной позе"

Популярный украинский музыкант Сергей Бабкин и его жена Снежана похвастались в соцсетях новым достижением своей старшей дочери.

Как пишет Politeka.net, о важном дне в жизни дочки написала на своей странице в Инстаграм Снежана Бабкина.

Как известно, они с Сергеем воспитывают троих детей: дочь Веселину и сыновей – Артура и Елисея. Веселина занимается бальными танцами, и 21 ноября у нее был важный турнир. Родители отправились с девочкой на выступление.

Судя по Сториз Бабкиной, Веселина подошла к подготовке и репетициям очень серьезно. Результат не заставил себя ждать: по итогам конкурса девочка заняла первое место.

«Победа! Гордимся», - написала Бабкина.

Она также поделилась счастливым семейным фото. На снимке чета Бабкиных стояла рядом с девочкой, которая позировала с медалью на шее и букетом в руках. При этом Сергей и Снежана стояли в похожих позах и довольно улыбались.

Поклонники семейства тут же отреагировали на пост.

«Поздравляю желаю впереди ещё много побед умничка так держать», «Бабкины старшие даже стоят в одной позе, вот это взаимопонимание», «Круть! Поздравляю», «Ураааа! С такими болельщиками только победа!!», «Красотка ваша!!!в который раз смотрю, восхищаюсь вашей парой и детками», - пишут люди.

Отметим, что семья Бабкиных не так давно оказалась в центре скандала после того, как Сергей признался, что изменил Снежане с сотней проституток. Впрочем, жена решила простить нерадивого мужа ради сохранения семьи.

Напомним, Сергей Бабкин показал себя в работе и заинтриговал новым альбомом.

Как сообщала Politeka, жена Бабкина после измен мужа заговорила о проблеме, способной испортить жизнь.

Также Politeka писала, что жена Бабкина после измен мужа призналась ему в чувствах на публике.