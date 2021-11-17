Известный исполнитель Сергей Бабкин, который стал тренером в "Лиге Смеха" заинтриговал поклонников новым альбомом.
Как сообщает Politeka.net, популярный украинский исполнитель Сергей Бабкин, который в новом сезоне стал тренером юмористического шоу "Лига Смеха", часто радует поклонников яркими публикациями в своем профиле в Instagram. Так, в этот раз артист поделился в сети черно-белым кадром из студии и заинтриговал новым альбомом.
На новой фотографии Сергей запечатлен в студии звукозаписи, он весь в работе – с наушниками и необычным микрофоном в руке. Перед камерой он появился в темных брюках и светлой футболке.
В подписи к публикации Бабкин заинтриговал фанатов новым альбомом: "Работа на студии кипит – заканчиваю альбом. Да! Новый полноценный LP. Все детали раскрою постепенно. А пока могу только сказать, что вы услышите его уже в феврале! Ждёте?".
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Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию музыканта: "Очень ждем! Каждая новая Ваша песня – это произведение. Каждая мелодия – звуки души", "Ждем", "С нетерпением ждем", "Очень", "Да", "Очень, ждем! Спасибо за такие хорошие новости!", "Конечно", "Я очень жду выхода", "Интересно", "Чудесно", "Здорово! Ждём выхода! Студия класс! Это в Харькове?".
Напомним, Бабкин показал, как празднует свой день рождения, удивив особым талантом: "Наш фирменный…".
Как сообщала Politeka, 43-летний Сергей Бабкин поразил изменениями во внешности, редкие фото: "У нас есть традиция!".
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