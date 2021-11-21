Известная певица Оля Цибульская показала себя после концерта в неожиданном виде и сделала признание о своем самочувствии в этот момент.

Как пишет Politeka.net, популярная исполнительница и кума музыканта Дзидзьо поделилась откровенным признанием в своем Инстаграм. Вечером 21 ноября Цибульская выступила с собственным концертом.

Певица показала, как расслабляется после этого. На опубликованных кадрах можно было увидеть, как Оля лежит в кровати совершенно без одежды.

«Концерт – это что-то особенное. Это что-то такое, что дает энергию…я надеюсь, и мне, и вам. Спасибо всем, кто был сегодня», - произнесла Цибульская.

Она также призналась, что еще не до конца расслабилась после выступления.

«Адреналин такой, что дрожат руки», - написала певица.

Кроме того, Цибульская показала, что вдохновляет ее после подобных выступлений.

«Фейсбук напомнил мне фотку, от которой захотелось пешком идти домой», - произнесла певица и показала то самое фото. На снимке запечатлен момент, когда ее маленький сын ее целует.

Напомним, Цибульская показала архивное фото Дзидзьо.

Как сообщала Politeka, кума Дзидзьо Цибульская показала, чем занимается с Козловским в гримерке.

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