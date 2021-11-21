Оля Цибульская, кума Дзидзьо (Михаила Хомы), показалась вместе с артистом на архивной фотографии, удивив фанатов в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, Оля Цибульская является популярной отечественной певицей. Звезда стала кумой Дзидзьо, когда вместе с ним крестила ребенка знакомой. И вот, Оля решила поздравить своего кума, опубликовав фото в социальной сети Инстаграм.

На новом фото Оля и Михаил были намного моложе. У Хомы не было бороды и он был с короткими волосами. Пара стояла на улице зимой, обнимаясь для фотографии.

"С днем рождения, Кум.

Этот парень на фотке много мечтал и ты его не подводишь", - написала Ольга.

Фанаты поставили почти 5 тысяч лайков и написали комментарии:

"Какие молодые-зеленые. Классные", "Какой это год?", "С Днем рождения Михаил. Оля, с именинником", "Такие юные", "Да ты что, вот фоточка, ну Дзидзьо хорошо изменился, а Оля словно не очень изменилась", "Видно что фото старое, у Михаила глаза красные, тогда такие фото были у всех", "Совершенно не узнать его".

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