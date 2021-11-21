Известная рэп-исполнительница Alyona Alyona в новом видео показала очень реалистичную пародию на популярные украинские телешоу.

Алена Савраненко (настоящее имя певицы) порадовала поклонников новым забавным видео на своей странице в ТикТок. В ролике звезда решила пошутить на тему украинского телевидения.

Alyona Alyona показала один раздражающий зрителей прием, которым часто грешат многие шоу. Речь идет о моменте, когда ведущий должен огласить победителя, но намеренно как можно дольше затягивает этот момент.

«Как оглашают победителей на украинском ТВ: «Победителями сегодня у нас становятся…Сегодня победу одерживают…Главную награду этого проекта сегодня себе заберут…Прямо сейчас мы с вами узнаем, кто же стал победителем сегодня…Семья победителей сегодня будет очень рада и это будет семья…Сегодня с наградой поедут домой…А кто стал победителем сегодня мы с вами узнаем прямо после рекламы», - произносит на кадрах певица с характерными интонациями и паузами.

Украинцы признали, что таким приемом действительно пользуются многие шоу.

«я прям х-фактор вспомнила, Господи Иисусе», «Дуже часто таке зустрінеш в шоу Україна має талант і Мастершеф», «прям як битва екстрасенсів», «згадала Євробачення 2021, поки чекала Україну то чуть не посивіла», «Пов: ты смотришь прямой эфир. финал "Україна має талант" Супер, особенно про рекламу», «Маска в студію!», «нє ну чисто танці з зірками», - пишут люди.

Напомним, Alyona Alyona рассказала, чем занимается наедине с собой.

Как сообщала Politeka, Alyona Alyona призналась, что внутри нее живет ребенок.

Также Politeka писала, что Alyona Alyona избавилась от одежды и зацепила украинцев серьезным вопросом.