Украинская хип-хоп исполнительница Alyona Alyona (Алена Савраненко) удивила откровениями, призывая людей не стесняться быть теми, кто они есть.
Популярная украинская рэперша, можно сказать, пропагандирует бодипозитив, и старается призвать украинцев быть самими собой, сообщает Politeka.net.
В новом посте звезда решила пооткровенничать. Начала звезда свой пост с того, что много людей ходят на нелюбимую работу, одеваются по официальному дресс-коду, который им навязали, но это нужно менять.
"Этот совковый режим, формат и менталитет, тянущийся очень долго, просто уничтожает понятие «быть собой». Это нужно исправлять, и прежде всего начинать с себя", - поделилась мнением Alyona Alyona.
По словам артистки, только когда человек остается наедине с собой, он может себе позволить многое и при этом не стыдиться.
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"Например я, когда в носу много соплей, могу втянуть в себя, вместо того чтобы высморкаться. Всегда остаюсь собой, пусть людям стыдно, главное, что мне классно", - поделилась Алена.
По словам певицы, нужно разрушать все стереотипы, и ничего не стесняться. На фото артистка позировала с диадемой на голове, а в руках держала собачку.
"Королева что тут еще скажешь 👏👏👏🙌🔥😎", "Разговариваю сама с собой 😂", "Боже, когда увидела, почти ослепла ❤️🔥😍", - прокомментировали подписчики.
Напомним, Alyona Alyona появилась в компании парня, которым гордится
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