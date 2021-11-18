Рэп-исполнительница Alyona Alyona показала себя в белом, рассказав историю о учителях, которые решили проучить подростка из-за провокационного фото в социальных сетях.

Как пишет Politeka.net, Alyona Alyona стала популярной отечественной рэп-исполнительницей. Пышнотелая звезда не стесняется своих форм и часто показывает их во всей красе. Так случилось и в этот раза, ведь исполнительница опубликовала фото в белье и рассказала о подростках, опубликовав пост в Инстаграм.

"Рассказываю вам историю. 2 месяца назад услышала диалог двоих учителей. Одна из них рассказывала, как увидела провокационную фотографию своей ученицы в FB-группе своего города. Сразу начала кампанию по спасению психики и чести ребенка - призвала учителей кидать жалобы на фотку и группу и непосредственно сообщила родителям ребенка. Не знаю, удалось ли учительнице спасти ситуацию, но сам факт подростковых провокационных фото в социальных сетях вы поняли", - написала исполнительница.

Фанаты поставили более 6 тысяч лайков и написали комментарии:

"Не делала и не отправляла", "Идеальный текст", "Делала и отправляла мужу", "Делала и отправляла", "Делала и отправляла. А вообще в описанной ситуации удивило то, что учитель направила силы на то, чтоб уберечь ребенка, а не пристыдить и еще больше опозорить, как это обычно бывает".

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