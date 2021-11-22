Известная певица Светлана Лобода засветила свой роскошный особняк в Подмосковье, который находится по соседству со многими российскими звездами.

Как передает Politeka.net, Светлана Лобода является известной украинской артисткой. Как известно, уже несколько лет певица выступает в России и переехала туда жить.

Так, на этот раз певица опубликовала новую серию фото. На кадрах Светлана Лобода вместе со своей дочерью Евой позирует на фоне своего особняка. Как известно, дом артистки находится в Подмосковье в "Княжьем Озере". В этом поселке живут многие российские звезды.

На снимках видно, что Светлана Лобода живет в двухэтажном коттедже с огромными белыми колоннами.

Как передает издание РБК стоимость коттеджа в "Княжьем озере" составляет около 1,7 миллионов долларов за особняк площадью 400 квадратных метров.

Поклонники оставили множество комментариев под фотографиями: "Какие красивые и стильные", "Ну какие вы красивые! Ева очень похожа на вас. Потрясающие девчонки", "Умничка. С мамы взяла пример имидж", "Очень стильно".

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