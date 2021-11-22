Звезда «Голосу країни», известный телеведущий и ресторатор Даниэль Салем засветился в компании нового судьи «Танцев со звездами», Максимом Чмерковским.
Как пишет Politeka.net, в Инстаграм у Салема появилось видео, снятое на вечере премьер с Катей Осадчей.
«Это был прекрасный вечер! Это первое мероприятие для меня с красной дорожкой с такими невероятными звёздами как @realpotap @positiff @kazka.band. Спасибо @kosadcha за приглашение, спасибо за такой невероятный вечер, волнительно и красиво! Это честь. Благодарен вселенной! Ну и конечно спасибо Бро @maksimc. Мы отлично провели время вместе, и совсем скоро вы узнаете про один проект, который мы с Максом скоро представим всей стране», - отметил Салем.
В комментариях звездам оставили массу комплиментов.
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«Моему счастью нет предела, видеть своих любимчиков вместе! Верю, что Ваша дружба навсегда! И будем ждать с нетерпением появления совместных с Максом, Даня, Ваших Проектов, заведений в Одессе и нашем Киеве!», «Похожи и каждый по-своему красив», «Они очень похожи, я их даже путаю», - пишут люди.
Напомним, что Даниэль Салем эмоционально высказал, что думает о Сумской: "Опять...".
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