Ведучий, екс-учасник шоу "Голос країни" Даніель Салем не зміг стримати емоцій після знайомства з відомою актрисою

Даніель Салем - веде і бере участь в різних проектах, передає Politeka.net. А також ведучий пробує себе в якості актора.

Зокрема, зараз проходять зйомки фільму "Кохання без вагання", де Салем виконає роль головного героя Ігоря, якому розбили серце.

За сюжетом ігор відправляється в лісовий будиночок до свого брата. Саме в глушині і проводилися зйомки з Ольгою Сумською днями, про які обидва розповіли у своїх сторіс.

"Ось я зустрічаю таких прекрасних партнерів... У мене перший знімальний день, а у тебе, друже?",- поцікавилася актриса у колеги.

"У мене другий", - відповів Салем.

Пізніше Даніель розмістив інше сторі в якому емоційно висловив, що думає про Сумську.

"Знову в лісі, і сьогодні було знайомство з Ольгою Сумською. Я вам хочу сказати, що це неймовірний комплекс граціозності, жіночності, харизми. Повний захват!",- заявив Салем.

Зазначимо, картина "Кохання без вагання" має вийти на екрани восени 2022 року. Крім Ольги Сумської і Даніеля Салема в зйомках візьмуть участь співак Арсен Мірзоян, і актор і блогер Олександр Аввакумов.

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