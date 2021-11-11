Український ресторатор, учасник шоу "Голос країни" , а також "Танці з зірками" і ведучий програми "Зірковий шлях" Даніель Салем показав підрослу дочку.
Як пише Politeka.net, Даніель Салем родом з Одеси і має арабське коріння. Зірка встиг пожити в Марокко, Туреччині, Єгипті, Франції та Канаді. У 2019 році Даніеля запросили на шоу "Танці з зірками", де його партнеркою стала Юлія Сахневич. У 2020 році Даніель прийшов на шоу "Голос країни". Не забуває Салем і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На нових фото Даніель був разом зі своєю дочкою. Зірка з нею грав, зробивши кілька фото.
"По тихому дорослішає.
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Спасибі за фіксацію цього моменту", - написав Даніель.
Фанати поставили понад 4 тисячі лайків і написали коментарі:
"Як красиво"," для історії сім'ї"," Милота, космічний рівень"," які милі","стільки трепетного захисту в цих фото".
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