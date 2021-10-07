Зірка "Голосу країни" і відомий телеведучий Даніель Салем зізнався, як відкидав нав'язливих фанаток.

Як передає Politeka.net, Даніель Салем є зіркою популярного вокального шоу "Голос країни". Також він є відомим телеведучим і ресторатором.

Цього разу на передачі "Зірковий шлях" про відомих людей українського шоу-бізнесу Даніель Салем розповів історію про двох нав'язливих фанаток. Одна прикинулася вагітної й намагалася з ним побачитися, а інша почала переслідувати його.

"Була дівчинка, яка якось надіслала листа під двері, де сказала, що вона вагітна від мене",-заінтригував зірка "Голосу країни".

"Це було десь роки 2 тому, і була та, яка переслідувала мене. Це була інша. Тому що та, яка написала, що вагітна, вона потім прийшла і здалася. Вона написала записку "Хочу тебе побачити", Ну, нумо побачмося. Мені ж теж цікаво, хто мати моєї іншої дитини майбутнього. Я сказав: "Вибач, я одружений", — розповів подробиці Даніель Салем.

"Була дівчинка, яка просто переслідувала потім, приходила і сиділа і чекала мене в клубах і барах. Могла сидіти й пити цей чай 14 годин. Я на таке не реагую", - зізнався телеведучий.

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