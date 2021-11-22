Известная телеведущая Катя Осадчая, которая ведет программу "Світське життя", показала, как выглядит без грима и укладки.
Как передает Politeka.net, Катя Осадчая прославилась как украинская телеведущая. Она ведет авторскую программу "Світське життя", где раскрывает факты про звезд шоу-бизнеса. Как известно, недавно Катя Осадчая родила сына - Даниила.
Так, на этот раз телеведущая опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадрах Катя Осадчая показала, как выглядит без грима и укладки. Она устроила фотосессию в обычном наряде под солнечными лучами, которые подчеркивали её натуральную красоту.
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Как началась ваша неделя?", — спросила Катя Осадчая.
Поклонники оставили множество комментариев под фото телеведущей: "Шикарная", "Красотка", "Какая красивая", "Чудесное фото", "Вы - очень красивая 🔥 прекрасной вам недели", "С каждым новым ребёнком все красивее".
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