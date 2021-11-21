Известная украинская ведущая Катя Осадчая, которая три месяца назад стала мамой уже в третий раз, смогла показать безупречный образ для светского вечера.

За многие года своей работы на телевидении звезда успела прославиться, как неизменная телеведущая светских хроник, в которых нередко ставила в тупик своими неожиданными вопросами. Причем на этом Осадчая не останавливается и с недавних пор раз в несколько месяцев проводит важное событие.

Вечер премьер Осадчей посещает каждый раз большое количество артистов и их друзей. На мероприятиях звезды блистают по-своему, а вот телеведущая в модном платье отличилась в этот раз .

Синий наряд с высоким вырезом и накидкой преобразил Осадчую и смог подчеркнуть то, как она похудела.

Вот что написали артистке под похожими кадрами в Инстаграм, обсуждая ее образ на светском вечере:

"Круто! Супер Катерина!", "Как всегда красотка❤️", "Красотка ", "Вы очень красивая!шикарная 🔥", "Красотка ❤️", "Вау! Кто дизайнер этого лука?", "Как всегда непревзойденная🔥", "Обожаю Екатерина ваши образы, а особенно ваши шляпы 😍 ", "Королева переходов 😍", - написали в сети.

Ранее Осадчая показала сына и пленила сеть:

«Данилу три месяца. Три месяца нового ощущения многоканальной любви к сыновьям, когда любви хватает на троих. Данилко еще даже не представляет, какие у него крутые братья и какая интересная жизнь у него впереди» - пописала кадр Осадчая.

Ранее Politeka писала, что Melovin засветился на красной дорожке в обнимку с красавицей, кадры: "В окружении таких барышень".

Напомним, что Осадчая через три месяца после родов показала, как проходит ее рабочий день: неожиданные кадры.

A еще Politeka сообщала, что муж Осадчей Горбунов с сыном на руках тронул украинцев: "Вот это счастье".