Известный телеведущий, звезда шоу «Эксы» Александр Педан удивил кадрами из поезда, в котором он ехал в самый отдаленный уголок Украины.

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм у шоумена появилось фото, на котором он предстал в весьма странном наряде. Он стоял посреди вагона в шортах и майке.

«Романтика железной дороги. Пока ехал 14 часов в Мариуполь и обратно, поймал ностальгию атмосферности поездов. В свое время провел так много времени. Обожаю этот вид транспорта: можно и выспаться, и потусить, и нормально сэкономить.

По-моему, обязательный маст-хев в поезде:

1. Запах курочки и вареных яиц.

2. Майка-алкоголичка с шортами. Если повезет, то еще вьетнамки (я – в полной комплектации ехал.

3. Проводник должен разбудить за 1,5 часа до прибытия.

4. Обязательно кто-то должен храпеть в плацкарте или тусить всю ночь», - отметил телеведущий.

В комментариях Педана поддержали отзывами.

«Поездка - ожидание чуда», «Саша, майка зачёт!)) надо видео, как ты в ней рыбой об стол бьешь», «Посмотрел ваши сторис… аж в поезд захотелось!», - пишут люди.

Напомним, что Александр Педан в одних плавках устроил экстрим: "Немного подмерз".

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