Відомий телеведучий Олександр Педан здивував кадрами з ванної кімнати, в якому у нього сталася побутова "катастрофа".

Як повідомляє Politeka.net, популярний український телеведучий Олександр Педан, який нещодавно потрапив до" суду", і який є ведучим шоу "Екси", часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму мікроблозі в Instagram. Так, цього разу в сторіс шоумен показав несподівані кадри з ванної кімнати.

Виявилося, що в Олександра у ванній з-під крана тече коричнева рідина. Схоже, це іржава вода або щось подібне. Колір води неприємно вражає, особливо враховуючи, що вона набирається в білосніжну ванну. Сам Педан просто розгубленості від того, що відбувається і просить про допомогу.

"Друзі, у нас у ванній тече ось такого кольору вода. Подивитися. Ні, ну це жесть. А що ви робите? Порадьте, будь ласка", - каже Олександр У ролику, який показав у сторіс, демонструючи"катастрофу".

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