Відомий український шоумен Олександр Педан, який веде такі популярні проекти, як "Екси" і "Хто зверху?", ризикнув своїм здоров'ям на пляжі Одеси.
Як пише Politeka.net, ведучий показав свої ризиковані розваги в сторіз. Як з'ясувалося, Педан приїхав до Одеси зі своєю донькою Лерой. Опинившись в цьому місті, шоумен не міг не відправитися до моря, де його і «потягнуло на подвиги».
Так, на кадрах Педан показав себе на пляжі в одних яскраво-помаранчевих плавках. Судячи з усього, він на повному серйозі роздумував, чи не скупатися йому в розпал листопада.
"Як думаєте, заліз купатися?", - звернувся до передплатників ведучий.
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Пізніше виявилося, що він все ж вирішив обійтися без екстремальних дій і тільки помочив у воді ноги. Про це Педан розповів вже сидячи в теплому кафе.
"Ну що, я трохи підмерз в Одесі. Тільки що мочив ноги в море. Гріюся", - розповів шоумен.
Гаряча їжа явно його підбадьорила, тому що виглядав він цілком задоволеним життям.
Нагадаємо, ведучий шоу "Екси" Педан осоромився, записуючи відео з дочкою.
Як повідомляла Politeka, ведучий шоу "Екси" Педан несподівано опинився в суді.
Також Politeka писала, що драма розігралася на шоу "Екси", Олександр Педан не витримав.