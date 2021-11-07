Відомий український шоумен Олександр Педан, який веде такі популярні проекти, як "Екси" і "Хто зверху?", ризикнув своїм здоров'ям на пляжі Одеси.

Як пише Politeka.net, ведучий показав свої ризиковані розваги в сторіз. Як з'ясувалося, Педан приїхав до Одеси зі своєю донькою Лерой. Опинившись в цьому місті, шоумен не міг не відправитися до моря, де його і «потягнуло на подвиги».

Так, на кадрах Педан показав себе на пляжі в одних яскраво-помаранчевих плавках. Судячи з усього, він на повному серйозі роздумував, чи не скупатися йому в розпал листопада.

"Як думаєте, заліз купатися?", - звернувся до передплатників ведучий.

Пізніше виявилося, що він все ж вирішив обійтися без екстремальних дій і тільки помочив у воді ноги. Про це Педан розповів вже сидячи в теплому кафе.

"Ну що, я трохи підмерз в Одесі. Тільки що мочив ноги в море. Гріюся", - розповів шоумен.

Гаряча їжа явно його підбадьорила, тому що виглядав він цілком задоволеним життям.

Нагадаємо, ведучий шоу "Екси" Педан осоромився, записуючи відео з дочкою.

Як повідомляла Politeka, ведучий шоу "Екси" Педан несподівано опинився в суді.

Також Politeka писала, що драма розігралася на шоу "Екси", Олександр Педан не витримав.