Відомий український телеведучий Олександр Педан, який веде реаліті-шоу "Екси", зірвався з величезної висоти.

Як передає Politeka.net, Олександр Педан є популярним українським телеведучим і шоуменом. Він прославився завдяки своїй участі в КВН, якому присвятив близько 9-ти років. Зараз Олександр працює телеведучим на безлічі популярних шоу, в тому числі "Екси" і " Хто зверху?".

Так, цього разу телеведучий опублікував нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. Він зі своїм 5-річним сином Марком прийшов на скалодром.

Не дивлячись на те, що хлопчикові всього 5 років, у нього вийшло здолати такий важкий вид спорту.

"Марк, 5 років, маленький скелелаз, пишаюся!",- заявив Олександр Педан.

"Тато, майже 40. Дисципліна труднощі", - сказав про себе ведучий шоу"екси".

Однак, не дивлячись на складність, Олександру Педану вдалося підкорити вершину. Після цього, він в один момент злетів з великої висоти.

Раніше повідомлялося, ведучий шоу "Екси" Педан осоромився, записуючи відео з дочкою: "Ми з Валерією..."

Також, ведучий шоу "Екси" Педан в одних плавках влаштував Екстрим в Одесі: "Трохи підмерз"

Politeka розповідала, ведучий шоу "Екси" Педан показав побутову катастрофу будинку, мерзенні кадри: "Ну це жесть"



