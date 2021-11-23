Украинская актриса, звезда «Дизель шоу» Виктория Булитко впечатлила ярким дерзким образом, напросившись на комплименты от преданных поклонников.

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм Булитко поделилась свежими фото, где она предстала в двух кардинально разных образах. Актриса засветилась в дерзком мини с длинными рыжими волосами, а также очаровала нежным образом с элегантной прической.

«Недавно с Дизелями была чудная фотосессия. Какой образ понравился вам больше? Огненный или Нежный?», - подписала фото звезда.

В комментариях красотке оставили массу приятных слов. Мнение поклонников насчет образов разделилось.

«Третье фото вообще огонь», «Фотки - топ!», «Лучшая», «Хоть ты и огненная Виктория, я всё-таки за нежный образ», «Ангел красивый, все фотографии приятно смотреть, так держать, солнце», «Красотка Викуля», «Блестательна», «Красивая в любых образах», «Вы очень красивая», «Прекрасна везде», «Во всех образах вы шикарная», «Ты у нас лучшая», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Булитко изменила прическу, комедийную звезду не узнать: "Крутышки".

Ранее Politeka писала, что Булитко в новом образе свела с ума коллегу по шоу: «Я жену ради тебя брошу».

A еще Politeka сообщала, что Булитко рассказала о замужестве и пополнении: «Будет маленькая…».