Співачка і актриса Вікторія Булітко, яка виступає в "Дизель шоу", відповіла на питання про особисте життя, які дуже цікавили її шанувальників.

Як пише Politeka.net, Вікторія Булітко долучилася до команди "Дизель Студіо" 2015 року. Після цього актриса зіграла ролі в багатьох проектах студії, включаючи "Дизель шоу", а в 2019 році Вікторію запросили в "Танці з зірками", де вона посіла третє місце. Не забуває Булітко і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

Так, в нових сторіс вона вирішила відповісти на питання фоловерів. Зокрема Вікторію запитали про заміжжя.

"Таких пропозицій так багато, що я навіть не знаю, кого вибрати. Занадто великий вибір", - відповіла артистка.

Було питання і про дітей. "Коли вже буде маленька Булитка?",- запитали актрису.

"Ну, по ідеї, вона буде як-би не Булитка», - відповіла Вікторія.

Нагадавши, Зірки "Дизель шоу" показали, що буде, якщо залізти в чужий телефон:"не складно знайти будь-який компромат".

Як повідомляла Politeka, Булітко з "Дизель шоу" розкрила, що їй допомогло досягти успіху:" не маючи за спиною нічого...".

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