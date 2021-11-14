Певица и актриса Виктория Булитко, которая выступает в "Дизель шоу", показала необычный образ с укладкой волос и в цветочном платье, опубликовав новые сторис в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, Виктория Булитко является популярной отечественной певицей. Звезда примкнула к команде "Дизель студио" 2015 году. После этого актриса сыграла роли во многих проектах студии, включая "Дизель шоу", а в 2019 году Викторию пригласили в "Танці з зірками", где она заняла третье место. Не забывает Булитко и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новых фото Виктория была в цветочном платье. Звезда дополнила образ яркой прической с укладкой волос, которые были зализанные сверху. Булитко играла с волосами, позируя для фотосессии.

На втором фото Виктория полностью показала платье, как и белые туфельки.

"Крутышки", - подписала кадры актриса "Дизель шоу", которые опубликовала в сторис Инстаграм.

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