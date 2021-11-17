Певица и актриса Виктория Булитко, которая выступает в "Дизель шоу", ответила на вопросы о личной жизни, которые очень интересовали ее поклонников.

Как пишет Politeka.net, Виктория Булитко примкнула к команде "Дизель студио" 2015 году. После этого актриса сыграла роли во многих проектах студии, включая "Дизель шоу", а в 2019 году Викторию пригласили в "Танці з зірками", где она заняла третье место. Не забывает Булитко и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

Так, в новых Сторис она решила ответить на вопросы фолловеров. В частности Викторию спросили о замужестве.

«Таких предложений так много, что я даже не знаю, кого выбрать. Слишком большой выбор», - ответила артистка.

Был вопрос и о детях. «Когда уже будет маленькая Булитка?», - спросили актрису.

«Ну, по идее, она будет как-бы не Булитка», - ответила Виктория.

Напомним, Звезды "Дизель шоу" показали, что будет, если залезть в чужой телефон: "Не сложно найти любой компромат".

Как сообщала Politeka, Булитко из "Дизель шоу" раскрыла, что ей помогло достичь успеха: "Не имея за спиной ничего...".

Также Politeka писала, что Булитко из "Дизель шоу" кардинально сменила прическу, звезду не узнать: "Крутышки"