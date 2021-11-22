Співачка і актриса Вікторія Булітко, яка виступає в "Дизель шоу", похвалилася новим образів, приголомшивши навіть своїх колег.

Як пише Politeka.net, Вікторія Булітко долучилася до команди "Дизель Студіо" 2015 року. Після цього актриса зіграла ролі в багатьох проектах студії, включаючи "Дизель шоу", а в 2019 році Вікторію запросили в "Танці з зірками", де вона посіла третє місце. Не забуває Булітко і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

У нових сторіс Булітко похвалилася стильним образом.

"Ну, ось, Я інша", - сказала вона.

Булітко позувала в сукні, поверх якої одягла куртку. На обличчі артистки був яскравий макіяж.

На цьому вона не зупинилася і пішла до колег – Олександра Бережка і Сергія Писаренка з питанням Чи подобається вона їм. Гумористи зобразили захват.

"Взагалі, яка ти нейсовірна. Господи, яка! Я дружину навіть заради тебе покину, я пити навіть покину заради тебе", - випалив Писаренко.

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