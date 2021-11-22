Певица и актриса Виктория Булитко, которая выступает в "Дизель шоу", похвасталась новым образов, ошеломив даже своих коллег.

Как пишет Politeka.net, Виктория Булитко примкнула к команде "Дизель студио" 2015 году. После этого актриса сыграла роли во многих проектах студии, включая "Дизель шоу", а в 2019 году Викторию пригласили в "Танці з зірками", где она заняла третье место. Не забывает Булитко и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

В новых сторис Булитко похвасталась стильным образом.

«Ну, вот, я другая», - сказала она.

Булитко позировала в платье, поверх которого надела куртку. На лице артистки был яркий макияж.

На этом она не остановилась и пошла к коллегам – Александру Бережку и Сергею Писаренко с вопросом нравится ли она им. Юмористы изобразили восторг.

«Вообще, какая ты обалденная. Господи, какая! Я жену даже ради тебя брошу, я пить даже брошу ради тебя», - выпалил Писаренко.

Напомним, звезда "Дизель шоу" рассказала о замужестве и пополнении: «Будет маленькая Булитка?»

Как сообщала Politeka, Булитко из "Дизель шоу" раскрыла, что ей помогло достичь успеха: "Не имея за спиной ничего...".

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