Певица и актриса Виктория Булитко, которая выступает в "Дизель шоу", похвасталась новым образов, ошеломив даже своих коллег.
Как пишет Politeka.net, Виктория Булитко примкнула к команде "Дизель студио" 2015 году. После этого актриса сыграла роли во многих проектах студии, включая "Дизель шоу", а в 2019 году Викторию пригласили в "Танці з зірками", где она заняла третье место. Не забывает Булитко и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
В новых сторис Булитко похвасталась стильным образом.
«Ну, вот, я другая», - сказала она.
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Булитко позировала в платье, поверх которого надела куртку. На лице артистки был яркий макияж.
На этом она не остановилась и пошла к коллегам – Александру Бережку и Сергею Писаренко с вопросом нравится ли она им. Юмористы изобразили восторг.
«Вообще, какая ты обалденная. Господи, какая! Я жену даже ради тебя брошу, я пить даже брошу ради тебя», - выпалил Писаренко.
Напомним, звезда "Дизель шоу" рассказала о замужестве и пополнении: «Будет маленькая Булитка?»
Как сообщала Politeka, Булитко из "Дизель шоу" раскрыла, что ей помогло достичь успеха: "Не имея за спиной ничего...".
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