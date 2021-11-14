Співачка і актриса Вікторія Булітко, яка виступає в "Дизель шоу", показала незвичайний образ з укладанням волосся і в квітковій сукні, опублікувавши нові сторіс в Instagram.

Як пише Politeka.net, Вікторія Булітко є популярною вітчизняною співачкою. Зірка прилучилася до команди" Дизель Студіо " 2015 року. Після цього актриса зіграла ролі в багатьох проектах студії, включаючи "Дизель шоу", а в 2019 році Вікторію запросили в "Танці з зірками", де вона посіла третє місце. Не забуває Булітко і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На нових фото Вікторія була в квітковій сукні. Зірка доповнила образ яскравою зачіскою з укладанням волосся, які були зализані зверху. Булітко грала з волоссям, позуючи для фотосесії.

На другому фото Вікторія повністю показала сукню, як і білі туфельки.

"Крутишки", - підписала кадри актриса" Дизель шоу", які опублікувала в сторіс Instagram.

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