Жена Дмитрия Монатика Ирина Демичева поделилась редким кадром с двумя сынишками, когда они были еще совсем маленькими – муж не сдержал эмоций.

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм Ирина поделилась кадрами с отдыха. Как известно, Монатики только недавно стали показывать лица своих детей. До этого они публиковали фото только со спины.

«Наше сокровище с @monatik_official. От всей души желаем всех плодов любви и как можно больше. С днём сына, дорогие друзья», - подписала фото женщина.

В комментариях Ирина получила массу приятных отзывов и комплиментов. Не сдержал эмоций и сам Дмитрий, оставив под фото сердечки.

«Господи Боже», «Прелесть какая», «Какие милые мальчики», «Какие сладуны», «Ой ну Даня и Платон такие сладенькие», «Какие пупсики», «Какие лапочки», «И Вас Ирина с @monatik_official поздравляю С Днем Сыновей!!! Пусть Платоша с Даней растут счастливыми, здоровыми, весёлыми, креативными и яркими личностями!», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Ирина Монатик в необычном наряде поразила внешним видом: "Многим не понять...".

Ранее Politeka писала, что Ирина Монатик на фоне ночного Парижа засыпали комплиментами: "Фото сделано моим любимым".

A еще Politeka сообщала, что Ирина Монатик поддалась "ветренному" настроению на пляже: даже Осадчая не удержалась.