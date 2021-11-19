Дружина популярного співака Дмитра Монатіка, який нещодавно отримав звання Народного артиста України, Ірина Демічева показала себе в яскравому вбранні.
Як передає Politeka.net, Ірина Демічева відомий продюсер. Також її знають як дружину популярного українського виконавця і судді проєкту "Голос країни" Діми Монатіка. Також у них є двоє синів - Платон і Данило.
Так, цього разу дружина Монатіка опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. На фото Ірина Демічева в яскравому вбранні. На ній жовта кофта з рожевими написами, сірі штани і яскраві зелені черевики.
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"Чим сіріше на дворі, тим яскравіше одяг, обманюємося яскравістю як можемо", — підписала фото Ірина Демічева.
Шанувальники залишили безліч коментарів під знімком: "Така яскрава", "Ну ти прям сонечко", "Класно, чобітки вогонь", "І одяг і інтер'єр", "Яскрава Іріша", "Ось прям теж провидіння в одязі, і нехай багатьом цього не зрозуміти, а мені нра... люблю обманюватися".
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