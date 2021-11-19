Жена популярного певца Дмитрия Монатика, который недавно получил звание Народного артиста Украины, Ирина Демичева показала себя в ярком наряде.
Как передает Politeka.net, Ирина Демичева известный продюсер. Также её знают как жену популярного украинского исполнителя и судьи проекта "Голос країни" Димы Монатика. Также у них есть двое сыновей - Платон и Даниил.
Так, на этот раз жена Монатика опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. На фото Ирина Демичева в ярком наряде. На ней желтая кофта с розовыми надписями, серые брюки и яркие зеленые ботинки.
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"Чем серее на дворе, тем ярче одежда☀️💕 обманываемся яркостью как можем", — подписала фото Ирина Демичева.
Поклонники оставили множество комментариев под снимком: "Такая яркая", "Ну ты прям солнышко", "Классно, сапожки огонь", "И одежда и интерьер", "Яркая Ириша", "Вот прям тоже провидение в одежде, и пусть многим этого не понять, а мне нра … люблю обманываться".
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