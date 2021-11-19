Жена популярного музыканта Дмитрия Монатика, который недавно получил звание Народного артиста, Ирина Демичева заинтересовала кадром из отдыха.
Супруга Дмитрия Монатика довольно активно стала вести свою страницу в Инстаграм. Ирина Демичева известный продюсер, которая следит за светской жизнью и часто рассказывает об интересных моментах из своих будней.
Супруга популярного украинского исполнителя и судьи проекта "Голос країни" Димы Монатика в этот раз опубликовала милый кадр из отпуска. На снимке Ирина позировала в сдельном купальнике без принтов и показывала фигуру оригинальным образом.
«Как бы хотелось выйти за рамки реальности и снова очутиться в раю на Земле🌴💚☀️» - написала Ирина.
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Ранее жена Монатика опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадре Ирина Демичева сидит на красном диване в шикарном коротком наряде белого цвета с необычным принтом.
"Яркого продолжения дня", — пожелала жена Монатика.
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