Жена популярного музыканта Дмитрия Монатика, который недавно получил звание Народного артиста, Ирина Демичева заинтересовала кадром из отдыха.

Супруга Дмитрия Монатика довольно активно стала вести свою страницу в Инстаграм. Ирина Демичева известный продюсер, которая следит за светской жизнью и часто рассказывает об интересных моментах из своих будней.

Супруга популярного украинского исполнителя и судьи проекта "Голос країни" Димы Монатика в этот раз опубликовала милый кадр из отпуска. На снимке Ирина позировала в сдельном купальнике без принтов и показывала фигуру оригинальным образом.

«Как бы хотелось выйти за рамки реальности и снова очутиться в раю на Земле🌴💚☀️» - написала Ирина.

Поклонники поддержали: «Очень красивая, как девочка😍; Ира omg👌🏻; Огонь 🔥; вы просто прекрасная».

Ранее жена Монатика опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадре Ирина Демичева сидит на красном диване в шикарном коротком наряде белого цвета с необычным принтом.

"Яркого продолжения дня", — пожелала жена Монатика.

Ранее сообщалось, Монатик "зажег" в компании судей шоу "Танці з зірками": "Помню тот момент, когда вам Серега сказал..."

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