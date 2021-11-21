Дружина Дмитра Монатіка Ірина Демічева показала новий образ в Instagram, порадувавши українців і Катю Осадчу.

Як пише Politeka.net, Ірина Демічева і Дмитро Монатік довгий час приховували свої стосунки. Але тепер дружина артиста часто з'являється на публіці, радуючи образами. Пара виховує двох маленьких синів. Не забуває Ірина і про Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.

На новому фото Ірина була в куртці, позуючи на тлі моря. Зірка посміхалася, показуючи розпатлане вітром волосся. Демічева зробила селфі, яке і запостила в Instagram.

"Вітряно", - підписала фотографію Ірина і зазначила, що вже знаходиться в Києві.

Фолловери, включаючи Катю Осадчу, поставили майже тисячу лайків і написали коментарі:

"Як тобі йде"," ніжно"," дуже красиве фото"," Ваша стихія"," наймиліша", " неймовірно красива фотографія. Ви просто супер".

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