Дружина Дмитра Монатіка Ірина Демічева показала новий образ в Instagram, порадувавши українців і Катю Осадчу.
Як пише Politeka.net, Ірина Демічева і Дмитро Монатік довгий час приховували свої стосунки. Але тепер дружина артиста часто з'являється на публіці, радуючи образами. Пара виховує двох маленьких синів. Не забуває Ірина і про Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.
На новому фото Ірина була в куртці, позуючи на тлі моря. Зірка посміхалася, показуючи розпатлане вітром волосся. Демічева зробила селфі, яке і запостила в Instagram.
"Вітряно", - підписала фотографію Ірина і зазначила, що вже знаходиться в Києві.
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Фолловери, включаючи Катю Осадчу, поставили майже тисячу лайків і написали коментарі:
"Як тобі йде"," ніжно"," дуже красиве фото"," Ваша стихія"," наймиліша", " неймовірно красива фотографія. Ви просто супер".
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