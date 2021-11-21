Жена Дмитрия Монатика Ирина Демичева показала новый образ в Инстаграм, порадовав украинцев и Катю Осадчую.

Как пишет Politeka.net, Ирина Демичева и Дмитрий Монатик долгое время скрывали свои отношения. Но теперь жена артиста часто появляется на публике, радуя образами. Пара воспитывает двоих маленьких сыновей. Не забывает Ирина и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

На новом фото Ирина была в куртке, позируя на фоне моря. Звезда улыбалась, показывая растрепанные ветром волосы. Демичева сделала селфи, которое и запостила в Инстаграм.

"Ветрено", - подписала фотографию Ирина и отметила, что уже находится в Киеве.

Фолловеры, включая Катю Осадчую, поставили почти тысячу лайков и написали комментарии:

"Как тебе идет", "Нежно", "Очень красивое фото", "Ваша стихия", "Самая милая", "невероятно красивая фотография. Вы просто супер".

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