Дружина відомого українського виконавця Дмитра Монатіка Ірина поділилася новою світлиною з Парижа, куди поїхала з чоловіком, замилувавши шанувальників.

Як пише Politeka.net, дружина відомого українського співака Дмитра Монатіка Ірина (у дівоцтві Демічева) познайомилася із майбутнім чоловіком за кілька днів до його переїзду в Київ. Пара вже декілька років живе у щасливому шлюбі та виховує двох синів – Платона та Данила.

Ірина та Дмитро Монатіки багато подорожують. У своєму Instagram дружина співака часто ділиться світлинами із різних країн. Цього разу Ірина опублікувала фото із Парижу. Жінка позувала на фоні нічного міста та весело посміхалася.

"Нічний Париж особливо прекрасний ..❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥 Фото зроблене моїм коханим", - написала Ірина.

Шанувальники прокоментували фото дружини співака, зробивши їй багато компліментів: " Ти прекрасна - у Парижі та скрізь♥️♥️♥️", " Ви чудові 💜", " Чудова❤️", " Як і ти прекрасна ❤️😍🔥", " Сподіваюся, ви чудово проведете час, зігрівшись".

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