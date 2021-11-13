Дружина відомого українського співака, судді шоу "Голос країни", Діми Монатіка, Ірина, показала, де провела час з сім'єю і заговорила про повернення в рідну країну.

Дмитро Монатік завоював величезну популярність в Україні та за її межами, пише Politeka.net. Артист нерідко гастролює по різних країнах, і часто бере з собою сім'ю.

Цього разу співак разом з дружиною Іриною і синами Платоном і Данилом побували в Дубаї. Співак виступив перед шанувальниками. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Ірина опублікувала кадри виступу в своєму Instagram. На відео відображена не тільки задоволена публіка, але Платон з Данилом, які танцювали під пісні батька.

Однак у пості Ірина розповіла про повернення в Україну.

"У стані вдячності та любові летимо до рідного Києва! Було чудово! Дубай🙏🏾❤️🔥❤️🔥❤️🔥", - написала дружина артиста.

За вісім годин публікація зібрала майже 6000 лайків і багато коментарів.

"Прекрасні🔥🔥🔥❤️❤️❤️", "де Монатік там скрізь енергія через край і немає байдужих! Навіть через екран передається його нереальна енергія❤️🔥 сини всі в тата))", "які у вас неймовірні хлопчики😂 🤗 😻 😻", "класно танцюють малюки, як тато😍 😍 👏", - написали користувачі мережі.

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