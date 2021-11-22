Жена известного украинского исполнителя Дмитрия Монатика Ирина поделилась новой фотографией из Парижа, куда поехала с мужем, залюбовав поклонников.

Как пишет Politeka.net, жена известного украинского певца Дмитрия Монатика Ирина (в девичестве Демичева) познакомилась с будущим мужем за несколько дней до его переезда в Киев. Пара уже несколько лет живет в счастливом браке и воспитывает двух сыновей – Платона и Даниила.

Ирина и Дмитрий Монатики много путешествуют. В своем Instagram жена певца часто делится фотографиями из разных стран. На этот раз Ирина опубликовала фото из Парижа. Женщина позировала на фоне ночного города и весело улыбалась.

"Ночной Париж особенно прекрасен .. ❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥 Фото сделано моим любимым", - написала Ирина.

Поклонники прокомментировали фото жены певца, сделав ей много комплиментов: "Ты прекрасна - в Париже и везде ♥️♥️♥️", "Вы великолепны 💜", "Великолепна ❤️ ", "Как и ты прекрасна ❤️😍🔥 ","Надеюсь, вы прекрасно проведете время, согревшись".

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