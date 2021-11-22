Жена известного украинского исполнителя Дмитрия Монатика Ирина поделилась новой фотографией из Парижа, куда поехала с мужем, залюбовав поклонников.
Как пишет Politeka.net, жена известного украинского певца Дмитрия Монатика Ирина (в девичестве Демичева) познакомилась с будущим мужем за несколько дней до его переезда в Киев. Пара уже несколько лет живет в счастливом браке и воспитывает двух сыновей – Платона и Даниила.
Ирина и Дмитрий Монатики много путешествуют. В своем Instagram жена певца часто делится фотографиями из разных стран. На этот раз Ирина опубликовала фото из Парижа. Женщина позировала на фоне ночного города и весело улыбалась.
"Ночной Париж особенно прекрасен .. ❤️🔥❤️🔥❤️🔥 Фото сделано моим любимым", - написала Ирина.
Галкин засветил редкие кадры из спальни Пугачевой в замке: куча мебели, икона и телевизор в рамке
Первый уровень опасности: непогода наделала бед в Украине, синоптики предупредили о новом ударе
Оборвалась жизнь одного из самых узнаваемых голливудских актеров: жена разбита горем
Нина Матвиенко, Иво Бобул, продюсер Бебешко, Бенюк и другие назвали размер своих пенсий: "Мне стыдно"
Эктор Хименес-Браво в спальне засветил свою главную женщину: "Утро очень доброе"
Поклонники прокомментировали фото жены певца, сделав ей много комплиментов: "Ты прекрасна - в Париже и везде ♥️♥️♥️", "Вы великолепны 💜", "Великолепна ❤️ ", "Как и ты прекрасна ❤️😍🔥 ","Надеюсь, вы прекрасно проведете время, согревшись".
Ранее Politeka писала, что жена Монатика в странном наряде поразила внешним видом: "Многим не понять...".
Напомним, что жена Монатика показала, как покоряет пляж в эффектном купальнике: "Хотелось выйти за рамки".
A еще Politeka сообщала, что жена Монатика в черно-белом мини засветилась от счастья: "Мамасита".