Дружина популярного музиканта Дмитра Монатіка, який нещодавно отримав звання Народного артиста, Ірина Демічева зацікавила кадром з відпочинку.
Дружина Дмитра Монатіка досить активно стала вести свою сторінку в Instagram. Ірина Демічева відомий продюсер, яка стежить за світським життям і часто розповідає про цікаві моменти зі своїх буднів.
Дружина популярного українського виконавця і судді проекту "Голос країни" Діми Монатіка цього разу опублікувала милий кадр з відпустки. На знімку Ірина позувала в відрядному купальнику без принтів і показувала фігуру оригінальним чином.
"Як би хотілося вийти за рамки реальності і знову опинитися в раю на Землі ️ ️" - написала Ірина.
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Шанувальники підтримали « " дуже красива, як дівчинка😍; Іра omg👌 🏻; вогонь🔥; ви просто прекрасна».
Раніше дружина Монатіка опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі Ірина Демічева сидить на червоному дивані в шикарному короткому вбранні білого кольору з незвичайним принтом.
"Яскравого продовження дня", - побажала дружина Монатіка.
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