Дружина популярного музиканта Дмитра Монатіка, який нещодавно отримав звання Народного артиста, Ірина Демічева показала себе в міні-сукні.

Як передає Politeka.net, Ірина Демічева відомий продюсер. Також її знають як дружину популярного українського виконавця і судді проєкту "Голос країни" Діми Монатіка. Також у них є двоє синів - Платон і Данило.

Так, цього разу дружина Монатіка опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі Ірина Демічева сидить на червоному дивані в шикарному короткому вбранні білого кольору з незвичайним принтом.

"Яскравого продовження дня", - побажала дружина Монатіка.

Шанувальники залишили безліч коментарів під фото: "Вауу, красуня!", "Прекрасна", "Яка красива", "Дуже хороша дівчина", "Вогонь, Іруся", "Ух ти", "Красуня", "Як можна так світитися", "Яка божественна жінка", "Красуня Мамасіта".

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