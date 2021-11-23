Анна Саливанчук, жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова, вернулась из Египта и засветилась на "Вечере премьер" с Катей Осадчей, где блеснула формами в кожаном наряде.

Как пишет Politeka.net, Анна Саливанчук стала популярной актрисой. Звезда сыграла роли в нескольких фильмах, а также десятках сериалов, включая "Сваты", "Однажды под Полтавой" и другие. Недавно Анна отдыхала в Египте, но уже вернулась в Украину. Не забывает Саливанчук и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новом фото, которое Анна оставила в социальной сети, звезда была в кожаном наряде, который подчеркнул формы актрисы. Саливанчук стояла на фоне фотозоны "Вечер премьер с Катей Осадчей".

"Это был невероятный концерт Вечер премьер с Катей Осадчей", - написала Анна под фото.

Фанаты поставили почти тысячу лайков и написали комментарии:

"А Мэловина забыли", "Супер-фотография", "Огонь".

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