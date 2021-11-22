Известная украинская актриса и жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова Анна Саливанчук показала семейное фото и заговорила о ценностях жизни.

Не так давно звезда оскандалилась после отдыха, потом сразу же после него на следующий день решила выставить в сети семейный кадр и заговорила о семейных ценностях и том, что для нее самое важное.

Сопроводила Саливанчук пост традиционным кадром из отпуска, на котором держала возле себя двоих детей. Не обошлось без критики, ведь Саливанчук отправилась с больным ребенком купаться в общий бассейн.

«Самое главное в жизни это семья! И когда твоя семья - здорова🙏🏻🙏🏻🙏🏻цените жизнь, любите друг друга, имейте терпение, потому, что самая сложная работа в мире - это быть родителем!! !!Отвечать на все вопросы, иметь терпение на непонятные крики, 24/7 быть в ресурсе для своих малышей🙏🏻🙏» - пишет Саливанчук.

В сети ответили: «Здоровья и неисчерпаемого ресурса вам😘; В общий бассейн с ребёнком больным Коксаки...; а че такова? Наверное и в школу поведут старшенького с понедельника...подумаешь немножко детей заразятся, полежат с температуркой под 40 недельку...зато какой стойкий иммунитет потом...эгегей».

Напомним, в самолете на пути домой из отдыха актриса устроила скандал с проводником. У годовалого ребенка возникли проблемы с пищеварением, поэтому он постоянно кричал и капризничал. Истерика прекратилась только тогда, когда ребенок начал играть прямо у аварийного выхода.

Однако, поскольку это нарушает правила безопасности, бортпроводник пытался убедить артистку сесть на место, и не нарушать правила. В итоге Саливанчук обозвала проводника, отказалась следовать указаниям и поспешила оправдаться в сети.

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