Украинская певица и модель Камалия, которую называют самой богатой певицей Украины из-за ее мужа-миллиардера Мохаммада Захура, впечатлила образом.

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм у 44-летней звезды появились фото, сделанные на светском мероприятии. На фото красотка позировала в элегантном черном платье с разрезом до бедра. Камалия позировала с мужем, а на одном из фото прижалась к бородатому красавцу, которым оказался дизайнер, устроивший это мероприятие.

«@roukossofficial дорогой, ты не просто дизайнер одежды, а настоящий волшебник! Спасибо тебе за прекрасную коллекцию и незабываемый вечер!», - подписала фото Камалия.

В комментариях яркой артистке оставили массу приятных слов.

«На таких красивых людей можно смотреть вечно», «Какие Вы красивые! @kamaliyaofficial, платье у Вас просто шикарное! И очень красивая сумка!», «Невероятная женщина», «Вы вместе просто идеальная пара», «Какие элегантные», «Так прижалась. Это ваш друг?», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Камалия показала дочерей-близняшек: "Такие забавные".

Ранее Politeka писала, что Камалия показала, как развлекается с мужем: "Просто огонь".

A еще Politeka сообщала, что Камалия впечатлила моложавым видом: «Выглядишь как подросток!».