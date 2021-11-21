Артистка і модель Камалія, яку називають найбагатшою співачкою України, так як вона вийшла заміж за пакистанського мільярдера, показала, як проводить час з чоловіком.
Як пише Politeka.net, Камалія є переможницею міжнародного конкурсу"Міс Світу". Також модель побудувала кар'єру успішної співачки і вийшла заміж за Мохаммада Захура, україно-британського мільярдера з пакистанським корінням. У зірки є двоє дочок-близнят Арабелла і Мірабелла, які вже радують своїми талантами маму. Не забуває Камалія і про Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.
"Показ Eli's Roukos
Наш найкращий друг і найкращий показ 2021", - написала зірка під новою публікацією.
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На кадрах Камалія була в цікавому вбранні з вирізом, а також з яскравим макіяжем і стильною укладанням. Поруч сидів чоловік-мільярдер.
Фанати подивилися ролик майже 2 тисячі разів і написали коментарі:
"Хороші моделі і цікавий дизайнер", "ви неймовірно красива. Образ просто вогонь", "шикарна", "завжди подобалася ваша независна доброта".
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