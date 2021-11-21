Артистка и модель Камалия, которую называют самой богатой певицей Украины, так как она вышла замуж за пакистанского миллиардера, показала, как проводит время с супругом.
Как пишет Politeka.net, Камалия является победительницей международного конкурса "Мисс Мира". Также модель построила карьеру успешной певицы и вышла замуж за Мохаммада Захура, украино-британского миллиардера с пакистанскими корнями. У звезды есть двое дочерей-близняшек Арабелла и Мирабелла, которые уже радуют своими талантами маму. Не забывает Камалия и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.
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На кадрах Камалия была в интересном наряде с вырезом, а также с ярким макияжем и стильной укладкой. Рядом сидел муж-миллиардер.
Фанаты посмотрели ролик почти 2 тысячи раз и написали комментарии:
"Хорошие модели и интересный дизайнер", "Вы невероятно красивая. Образ просто огонь", "Шикарная", "Всегда нравилась ваша независтная доброта".
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