Артистка и модель Камалия, которую называют самой богатой певицей Украины, так как она вышла замуж за пакистанского миллиардера, показала, как проводит время с супругом.

Как пишет Politeka.net, Камалия является победительницей международного конкурса "Мисс Мира". Также модель построила карьеру успешной певицы и вышла замуж за Мохаммада Захура, украино-британского миллиардера с пакистанскими корнями. У звезды есть двое дочерей-близняшек Арабелла и Мирабелла, которые уже радуют своими талантами маму. Не забывает Камалия и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

"Показ Eli’s Roukos

Наш лучший друг и лучший показ 2021", - написала звезда под новой публикацией.

На кадрах Камалия была в интересном наряде с вырезом, а также с ярким макияжем и стильной укладкой. Рядом сидел муж-миллиардер.

Фанаты посмотрели ролик почти 2 тысячи раз и написали комментарии:

"Хорошие модели и интересный дизайнер", "Вы невероятно красивая. Образ просто огонь", "Шикарная", "Всегда нравилась ваша независтная доброта".

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