Співачка і модель Камалія, яка є найбагатшою співачкою України через свого чоловіка-мільярдера Мохаммада Захура, показала, як зберігає красу і молодість.

Як повідомляє Politeka.net, в Instagram у артистки з'явилися кадри, зроблені в клініці. 44-річна артистка покрасувалася в коридорах салону, вразивши моложавим виглядом.

"У здоровому тілі здоровий дух! А кожна жінка зобов'язана бути здоровою і найкрасивішою! Ось і я заїхала на процедурки", - похвалилася красуня.

У коментарях зірці залишили масу приємних відгуків.

"Ти весь час виглядаєш як підліток!", "Моя мудра, красива, стильна і найулюбленіша», "Красива і стильна!", "Молодість вам до лиця", "Краса врятує світ!", "Гарненька", "Краса сяє через здоров'я!",- пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що Камалія починала свою кар'єру як модель, але пізніше стала відомою співачкою. Завдяки чоловікові артистку добре знають за межами України, де вона регулярно гастролює.

Нагадаємо, що Камалія приголомшила зухвалим образом разом з дочками: "Прекрасно виглядає брюнеткою".

Також Politeka писала, що Камалія показала дорослих дочок-близнючок, насмішивши виглядом:"такі кумедні".

А ще Politeka розповідала, що Камалія зачарувала українців новим образом: "Ого, справжня!".