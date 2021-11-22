Ресторатор и звезда шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился секретами приготовления мяса, которые помогут делать его максимально сочным и вкусным.

Как пишет Politeka.net, Эктор-Хименес Браво рассказал лайфхаки на своей странице в Инстаграм.

Ресторатор советует обратить внимание на три важных момента: маринад, вакуум и время, когда солить мясо.

«Попробуй для себя такой маринад как: гранатовый сок и апельсиновый фреш. Этот два жидкость хорошо размягчат мясо, наполнят его новый вкус и сохранят сок», - отметил кулинар.

Также Эктор Хименес-Браво советует использовать для маринования мяса вакуумную емкость.

А вот солить стоит уже после обжарки, чтобы все соки остались внутри. Тогда будет чистый вкус мяса, немного подсоленный по краям. Со стейками точно так же, солить нужно в конце, при подаче.

«Все эти советы сделают ваше блюдо из мясо еще сочнее и многограннее по вкусу!» - обещает Эктор Хименес-Браво.

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