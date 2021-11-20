Судьи шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво, Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский сделали свой выбор: кто же теперь находится в десятке лучших.

С новыми выпусками участников на проекте становится все меньше, пишет Politeka.net. Каждый на шоу старается доказать, что он достоин победы.

Судьи шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво, Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский сделали свой выбор, и стало известно, кто вошел в 10-ку лучших игроков.

Фото участников опубликовали в официальной группе.

"Десятка лучших сформирована! Уже в эту субботу в 22:00 мы увидим еще более насыщенную, еще более яркую битву за звание лучшего кулинара-любителя страны 🍽

Кто победит? Пиши фаворита в комментарии!", - говорится в посте.

В сети по-разному отреагировали на оставшихся претендентов на победу:

"Евгений и Богдан, по моему мнению, будут финалистами", "Влад однозначно победитель 😍😍😍", "Где-то все равны. А болею за Мишу, Женю и Яну🙌", "Миша, Женя, Богдан. Влад тоже нравится) Я в этом году чисто по мальчикам😂", "Яна достойный победитель!!! А Свете пора уже уходить. Со взрослыми ведет себя также, как очевидно с детьми в школе", "Света одна из сильнейших в этом сезоне ! И Женя так же супер ! 🔥🔥🔥".

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