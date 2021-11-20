Известный ресторатор, шоумен и судья программы "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво засветил в спальне главную женщину в своей жизни, засняв милое утреннее видео.
Уже больше 10 лет Эктор Хименес-Браво живет в Украине, передает Politeka.net. Иногда ресторатора посещает мама.
В новых сторис шоумен показал, как его будит в спальне главная женщина в его жизни.
Хименес-Браво решил вспомнить детство. На кадрах мама ресторатора разбудила его, а затем пригласила к завтраку.
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"Утро очень доброе, как в детстве", - написал ресторатор.
"Прекрасный завтрак", - поделился Эктор и добавил: "Очень хороший колумбийский завтрак — это супчик с курицей".
Отметим, в своем Инстаграм Эктор рассказывает много личного, в том числе и о маме. Так, в детстве женщина заставляла его с братом есть тыкву обманом. По словам ресторатора, он ненавидел тыкву, но мама готовила так, что он даже не подозревал о ее добавлении, и лишь спустя много лет он узнал об этом, также шеф-повар похвалил маму за блюдо.
"Мама в детстве готовила очень вкусный тыквенный пирог с гуавой и сыром. Тыква и гуава сладкие, а сыр соленый, и это сочетание невероятно вкусное!", - рассказал ресторатор.
Напомним, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" на отдыхе с мамой признался, что влюблен
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