Известный ресторатор, шоумен и судья программы "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво засветил в спальне главную женщину в своей жизни, засняв милое утреннее видео.

Уже больше 10 лет Эктор Хименес-Браво живет в Украине, передает Politeka.net. Иногда ресторатора посещает мама.

В новых сторис шоумен показал, как его будит в спальне главная женщина в его жизни.

Хименес-Браво решил вспомнить детство. На кадрах мама ресторатора разбудила его, а затем пригласила к завтраку.

"Утро очень доброе, как в детстве", - написал ресторатор.

"Прекрасный завтрак", - поделился Эктор и добавил: "Очень хороший колумбийский завтрак — это супчик с курицей".

Отметим, в своем Инстаграм Эктор рассказывает много личного, в том числе и о маме. Так, в детстве женщина заставляла его с братом есть тыкву обманом. По словам ресторатора, он ненавидел тыкву, но мама готовила так, что он даже не подозревал о ее добавлении, и лишь спустя много лет он узнал об этом, также шеф-повар похвалил маму за блюдо.

"Мама в детстве готовила очень вкусный тыквенный пирог с гуавой и сыром. Тыква и гуава сладкие, а сыр соленый, и это сочетание невероятно вкусное!", - рассказал ресторатор.

Напомним, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" на отдыхе с мамой признался, что влюблен

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