Звезда «Дизель шоу» Яна Глущенко умила кадрами со своим сыном, которые показала на своей странице в социально сети о особому поводу.

Как сообщает Politeka.net, Яна Глущенко уже четыре года замужем Олегом Збаращуком - концертным директорои «Дизель-шоу», продюсером группы «ТІК» и певицы Ирины Билык. Пара растит сына Тамерлана, который появился на свет в октябре 2017 года.

В новом посте, посвященном дню сына, Яна Глущенко показала подросшего мальчика.

«У меня самый лучший сын во всем мире❤», - подписала кадры артистка.

Фолловеры Яны Глущенко эмоционально отреагировали на снимки.

«Какой мальчик хороший», «Боже, как мило», «Очень красиво», «Классная мамочка, замечательный сыночек», «Волшебная», «Супер», «Мамино солнышко», «Красивая семья», «Сынок копия мамочка», - писали в комментариях.

Напомним, что участник «Дизель шоу» едва не расплакался на сцене, получив ботинком по тому самому месту

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