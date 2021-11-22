Звезда «Дизель шоу» Яна Глущенко умила кадрами со своим сыном, которые показала на своей странице в социально сети о особому поводу.
Как сообщает Politeka.net, Яна Глущенко уже четыре года замужем Олегом Збаращуком - концертным директорои «Дизель-шоу», продюсером группы «ТІК» и певицы Ирины Билык. Пара растит сына Тамерлана, который появился на свет в октябре 2017 года.
В новом посте, посвященном дню сына, Яна Глущенко показала подросшего мальчика.
«У меня самый лучший сын во всем мире❤», - подписала кадры артистка.
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Фолловеры Яны Глущенко эмоционально отреагировали на снимки.
«Какой мальчик хороший», «Боже, как мило», «Очень красиво», «Классная мамочка, замечательный сыночек», «Волшебная», «Супер», «Мамино солнышко», «Красивая семья», «Сынок копия мамочка», - писали в комментариях.
Напомним, что участник «Дизель шоу» едва не расплакался на сцене, получив ботинком по тому самому месту
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