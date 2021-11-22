Невеста 19-летнего победителя вокальных шоу "Голос. Діти" и "Голос країни-10" Романа Сасанчина, Иванна, рассказала о плохом самочувствии во время беременности.

Роман Сасанчин вместе с возлюбленной Иванной скоро должны стать родителями, у возлюбленных должна родиться девочка, пишет Politeka.net. 23-летняя невеста победителя шоу активно ведет страницу в Инстаграм, где делится подробностями своей жизни и отвечает на вопросы фолловеров.

Иванне во время беременности несколько раз становилось плохо, также она жаловалась на боли в спине, и даже рассказывала, что попала в больницу в угрозой выкидыша, поэтому фолловеры поинтересовались состоянием здоровья девушки сейчас.

«Вчера очень плохо было. У меня было давление… 70 на 40, как-то так. Так, я вообще думала, что все, коньки отброшу. Но вроде все обошлось. Сейчас все более менее нормально», - рассказала девушка.

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