Известная украинская актриса Алина Коваленко, которая играет Ольгу Радзевич в сериале "Крепостная", рассказала о драках и почему бросила университет.

Как передает Politeka.net, Алина Коваленко прославилась благодаря роли Ольги Радзевич в сериале "Крепостная". Также актриса приняла участие в съемках множестве украинских фильмов.

Так, на этот раз актриса дала интервью изданию "Viva". Там она рассказала о многих фактах из своей жизни. Алина Коваленко призналась, что училась танцам для предыдущих сезонов "Крепостной", однако в этом сезоне её героиня много дерется.

"Да, я училась танцам для предыдущих сезонов, в новых эпизодах Ольга не танцует, чему я очень рада. Зато в этом сезоне моя героиня много дерется: разбивает стул о спину нападающих, сражается с тремя мужчинами сразу. И поскольку моя героиня часто появляется верхом на лошади, я с удовольствием взяла несколько уроков верховой езды", — рассказала Алина Коваленко.

Также, актриса рассказала, как училась на экономиста и почему бросила университет за месяц до получения диплома.

"Родители вежливо подтолкнули меня к учебе на экономическом. Очень быстро мне стало понятно, что это совсем не мое, и начался поиск того, что мне реально интересно. Буквально за месяц до защиты диплома я оставила институт и поступила в театральный. Родители сочли мой поступок большой ошибкой, а я думаю, что учеба на экономическом стала важным этапом моего пути, благодаря которому я нашла себя", — рассказала актриса.

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