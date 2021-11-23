Известный украинский ведущий Юрий Горбунов, который три месяца назад снова стал отцом, активно принимает учстие в разных съемках и показывает кадры с мероприятий в сети.

Юрий Горбунов привык вести активный образ жизни вместе с супругой Катериной Осадчей. Причем мужчин никогда не сидит на месте – постоянно снимается в разных шоу, проектах и даже сериалах.

В этот раз, пока супруга осталась с детьми в Украине, сам телеведущий улетел в Париж. Там с 22 по 24 ноября проходит фестиваль "Дни украинского кино", во время которого будут показаны 5 новых лент.

Сеансы будут проходить в кинотеатре Cinéma Le Balzac, расположенном в самом центре города. Мероприятие Юрий посетил с товарищем, с которым ранее снимался в "Скаженому весіллі". Именно он и выложил кадры с Горбуновым, который сделал памятное фото с разными коллегами.

«Юрий в Париже» - подписал мужчина под кадрами.

Ранее в новом выпуске «Танців з зірками», приглашенной звездой стала экс-солистка группы Nikita Даша Астафьева. В публикации Горбунов поделился совместным фото, на котором приобнимал Астафьеву.

«Во время рекламной паузы, грандиозного полуфинала!! Ждем Дашу Астафьеву на паркете! Хотели бы ее видеть в следующем сезоне?», - написал Горбунов.

Напомним, Осадчая сверкнула фигуркой в платье с вырезами, Горбунов не сдержал эмоций.

Как сообщала Politeka, муж Осадчей Горбунов с сыном на руках растрогал украинцев.

Также Politeka писала, что Осадчая, засветив роскошную елку до потолка, насмешила внешним видом Горбунова.