Известный украинский ведущий Юрий Горбунов, который три месяца назад снова стал отцом, активно принимает учстие в разных съемках и показывает кадры с мероприятий в сети.
Юрий Горбунов привык вести активный образ жизни вместе с супругой Катериной Осадчей. Причем мужчин никогда не сидит на месте – постоянно снимается в разных шоу, проектах и даже сериалах.
В этот раз, пока супруга осталась с детьми в Украине, сам телеведущий улетел в Париж. Там с 22 по 24 ноября проходит фестиваль "Дни украинского кино", во время которого будут показаны 5 новых лент.
Сеансы будут проходить в кинотеатре Cinéma Le Balzac, расположенном в самом центре города. Мероприятие Юрий посетил с товарищем, с которым ранее снимался в "Скаженому весіллі". Именно он и выложил кадры с Горбуновым, который сделал памятное фото с разными коллегами.
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«Юрий в Париже» - подписал мужчина под кадрами.
Ранее в новом выпуске «Танців з зірками», приглашенной звездой стала экс-солистка группы Nikita Даша Астафьева. В публикации Горбунов поделился совместным фото, на котором приобнимал Астафьеву.
«Во время рекламной паузы, грандиозного полуфинала!! Ждем Дашу Астафьеву на паркете! Хотели бы ее видеть в следующем сезоне?», - написал Горбунов.
Напомним, Осадчая сверкнула фигуркой в платье с вырезами, Горбунов не сдержал эмоций.
Как сообщала Politeka, муж Осадчей Горбунов с сыном на руках растрогал украинцев.
Также Politeka писала, что Осадчая, засветив роскошную елку до потолка, насмешила внешним видом Горбунова.